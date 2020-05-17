17 Mayıs 2020 Pazar 21:15 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 21:15

Bundesliga'nın 26. haftasında lider Bayern Münih, Union Berlin ile

An der Alten Försterei Stadyumu'nda karşılaştı. Bayern rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bayern Münih, bu sonuçla beraber geri dönüşün ilk haftasını kayıpsız geçti.

Bayern Münih'in golleri, 40. dakikada penaltı ile Lewandowski'den ve 80. dakikada kafa vuruşuyla Benjamin Pavard'dan geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Thomas Müller'in kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

ÖZEL GOLCÜDEN ÖZEL REKOR

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, bu maçta attığı gol ile birlikte üst üste 5. sezonunda da 40 gol barajını geçmeyi başardı.

2015/16: 42 gol

2016/17: 43 gol

2017/18: 41 gol

2018/19: 40 gol

2019/20: 40 gol

Münih ekibi, bu galibiyetle 58 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise, 30 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Union ise, Berlin derbisinde Hetha Berlin'e konuk olacak.

UNION BERLIN TARAFTARINA ÖZEL ÖNLEM

Maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen, Union Berlin taraftarı stada girmeye çalıştı. Birçok taraftar, stadın yakınlarında polis önlemlerine takıldı.