Lider Eyüpspor'a Keçiörengücü sürprizi!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
6. dakikada Eze'nin sağ kanattan attığı pasla Babel ceza sahası yayının önünde topla buluştu. Babel yerden vurduğu sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda Recep Niyaz, direkten dönen topu kafa vuruşuyla gole çevirdi. VAR sistemindeki kontrolün ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
47. dakikada sol kanatta topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.
61. dakikada Muharrem Cinan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakikada Bardhi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas ile topla buluşan Melih İnan Ankara Keçiörengücü'nün maçtaki 2. golünü kaydetti. 2-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Oğuz Terzi xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Erkam Reşmen xx, Muharrem Cinan xx, Aykut Çeviker xx, Melih İnan xx (Camara dk. 90+4 ?), Bardhi xx, Abdullah Aydın xx, (Haşim Arda Sarman dk. 89 ?), Olawoyin xx, Balaj xx (Babaei dk. 71 xx)
Yedekler: Boran Güngür, Hamza Gür, Muhammed Emin Sarıkaya, Mara,
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Mehmet Murat Uçar xx, Uğur Demirok xx, Claro xx, Ömer Bayram xx (Mete Kaan Demir dk. 82 x), Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xx (Berkan Emir dk. 90+3 ?), Ezeh xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46 x), Recep Niyaz xx, Babel xx, Eze xx (Umut Bulut dk. 75 x)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Taşkın İlter, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Erkam Reşmen (dk. 57), Melih İnan (dk. 71) (Ankara Keçiörengücü), Babel (dk. 6) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Erhan Kartal, Muharrem Cinan, Babaei, Ahmet Cingöz, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü) Ömer Bayram (Eyüpspor)