Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak Kupa'ya havlu atan Fenerbahçe'de, takımın tamamen lige odaklanması için bir organizasyon düzenlenecek.

Zor kazanılan Kasımpaşa maçında gösterilen futbolun ardından alınan bu yenilgiyle bazı futbolcular adeta hedef tahtası oldu...

Yönetim; olumsuz havayı dağıtıp, takımın tamamen şampiyonluk yarışına odaklanmasını sağlamak istiyor. Takımdan önce Teknik Direktör İsmail Kartal'la da bazı hususlarda kritik yapılacak...

TAKIMIN LİDERLERİ SÖZ ALACAK

Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler, önümüzdeki Perşembe ise Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Hatay maçı öncesi gerçekleşecek toplantıda Yönetim, İsmail Kartal ve takımın liderleri söz alacak.

Oyunculara, "Motivasyonunuzu bozmayın, biz şampiyon olacağız. Lige daha güçlü dönerek herkese mesaj vereceğiz. Önceliğimiz ligi kazanmak. Yaşadıklarımızdan daha güçlü çıkıp yeniden güçlü oyunumuzu hissettireceğiz" denilecek.

KAZANAN İLK 11'E GERİ DÖNÜŞ

Kupadaki Ankaragücü mağlubiyetinden sonra, "Bu maç için kötü oynadığımızı kabul ediyorum. Ancak ligde böyle bir şey yaşanmadı. Her maçta biz üstün oynadık. Yüzde 100 şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanan İsmail Kartal, galibiyet rekoru kıran ilk 11'e geri dönecek.

Afrika Kupası'ndan dönen Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu bölgelerine çekecek olan İsmail Kartal, Rade Krunic'i ilk 11'den silecek... Deneyimli hoca; Fred, İsmail Yüksek ve Syzmanski üçlüsüyle takımın merkezdeki kalitesinin yükseleceğini düşünüyor.