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Spor

Lig Kupası galibi Liverpool! Van Dijk, Chelsea'yi 118'de devirdi

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz beraberlikle geçen mücadeleyi Merseyside ekibi 118. dakikada Van Dijk'ın attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

25 Şubat 2024 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Lig Kupası galibi Liverpool! Van Dijk, Chelsea'yi 118'de devirdi
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İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı uzatma anlarında gelen golle Liverpool 1-0 kazandı.

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Bu süre içerisinde her iki takımın 1'er golü VAR'dan döndü.

Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.

İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Chelsea'nin 33. dakikada Sterling ile, Liverpool'un ise 60. dakikada Van Dijk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Chelsea'de Caicedo'nun 25. dakikada orta alanda yaptığı sert müdahalenin ardından Gravenberch, acı içinde yerde kaldı. Hollandalı oyuncu oyuna devam edemedi. Onun yerine Joe Gomez girdi. Liverpoollu futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklese de hakem oralı olmadı.

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