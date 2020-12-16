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Spor

Lig maçında yok! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçında ceza sahası dışında yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Altay, Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

IHA16 Aralık 2020 Çarşamba 22:02 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:02
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Karacabeyli futbolcu Abdullah’ın orta sahadan attığı pasta kalesinden ayrılan Bayındır topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahalesi sonucunda hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.

Altay, Süper Lig’de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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