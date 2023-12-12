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Spor

Lig tatil oldu! Hakemler maça çıkmayacak

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), MKE Ankaragücü–Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

12 Aralık 2023 Salı 01:19 - Güncelleme:
Lig tatil oldu! Hakemler maça çıkmayacak
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Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği bu olayla ilgili açıklama yayımladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Aralık Pazartesi akşamı Ankara Eryaman Stadı'nda hakem camiamızın gözbebeği FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e karşı yapılan şiddete tüm Türkiye gibi bizler de şahit olduk. Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk Futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek olan ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece Hakemimiz Halil Umut Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün Hakem Camiası olarak birlik olma günüdür."

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