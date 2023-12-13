Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

LİGLER BAŞLIYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

"MELER İYİLEŞİYOR"

"Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın."

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"PFDK GEREĞİNİ YAPACAK"

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

YENİ DİSİPLİN KARARLARI

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

"PUAN SİLME OLACAK MI?"

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."

MELER BIRAKACAK MI?

"Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?"

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

"FARUK KOCA BÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"

"Alt liglerde benzer konularda küme düşürülen takım oldu. Ankaragücü için benzer karar alınacak mı?"

"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."

"Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılmayacağız. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu kuralı ve birçok konu hakkında kulüplerle bir araya geleceğiz."

"ÜLKE FUTBOLUNUN ZİRVEYE ÇIKABİLMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



"Türkiye'nin 2008'den beri uluslararası alanda başarısı yok. Şu anda Milli Takım olarak başarımız var. Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider olarak gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO2032'yi İtalya ile birlikte yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size hiçbir eleştiri olmaz. Ama bir şeyler yaparsak... Bir taşı kaldırır, başka yere koyarsak eleştiri hakkı doğuyor. Bilerek yanlış yapmayız. Bilmeden yapmış olabiliriz. 10 işin 8'i doğru, 2's yanlışsa; kamuoyu bunları takdir etmeli. Akademi konusunu yaptık. Türk futbolu meyvesini alacak belki ama biz görmeyeceğiz. Futbolumuzun daha iyi olması için el ele vermeliyiz. Çünkü biz ülke futbolunun zirveye çıkabilmesi için uğraşıyoruz."

"NEDEN 6. SIRADA DEĞİLİZ?"

"Neden Avrupa'da kulüpler olarak 6. sırada değiliz? 6. sıradaki ülke UEFA'dan 100 Milyon € alıyor. 9. sıradayız. Şu an 3-4 takımımızın aldığı para 30-40 milyon €! Neden bunu yükseltmeyelim."

"Yılda 50-60 ülkeye gidiyorum. Fransa'da 3 yıl önce ameliyat oldum! Aman yarabbi! Perişanlık! Ülkemizdeki hastaneler çok daha iyi. Ülkemizin kıymetini bilelim. Güzellikleri öne çıkaralım. Taraftarlarımızı stada getirelim. Yayın geliri düştüyse, kabahati dışarıda aramayalım."

"BU HAKEMLERİ BİZ GETİRMEDİK"

"Bu hakemleri biz getirmedik, hepsi vardı. Aralık sonunda MHK klasman yapacak. Normal hayat devam edecek. Kimseye ayrıcalık olmayacak. O zaman adalet olmaz."

YABANCI HAKEM YOK!

"Süper Kupa ya da Süper Lig maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesini düşündünüz mü?"

"Yabancı hakem gündemimizde yok."

"Faruk Koca'ya Fair-Play ödülü geçen sene verildi. Fair-Play Kurulu bağımsız. 3 tane profesör var içerisinde. Bunu iyi insan diye vermedik. O zamanki bir hareketten verildi. Geçmişte verdiğiniz ödül, sonra farklı bir sonuca gidebiliyor. Bununla alakalı bir şey yapılacaktır."

İSTİFA EDECEK Mİ?

"Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle..."

"Hakemler 'Bize destek vermiyorsunuz' diyor. Kulüpler de 'Hakemleri koruyorsunuz' diyor. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Her maçtan sonra suçlu ararsak, bir yere gidemeyiz. Dün Cumhurbaşkanımız da açıkladı, futbol nedir? Barış, sevgi, kardeşlik. Bizde küfür olmayan maç yok. Hakemler de ceza alıyor. Öz güvenlerini kaybetmememiz lazım. O yüzden önlem alıyoruz. Hakemleri hafta sonu Riva'da eşleriyle birlikte davet edeceğiz. Motive olmaları lazım."

"Halil Umut Meler'e kararını sordunuz mu?"

"Halil Umut Meler'e 'Bırakacak mısın?' diye bu ortamda sormak insani değil. Biz kendisine destek olduk, moral verdik. Zaten daha önce de Avrupa'da iyi maçlar yönetti. Hep destek verdik. Hocamızdan aldığım elektrik, ailesinin yanında olmak istemesiydi. Endişesi 12 günlük yavrusu ve annesinin sütüydü. İnsan olarak bunu düşünmemiz lazım. Gelebilirse, onu da hafta sonu Riva'ya davet etmek istiyoruz. Onu kollamamız, koklamamız lazım. Hakem diye değil, insani olarak bunu yapmalıyız. Bırakacağını temenni etmiyorum. İnşallah devam eder. İnşallah hakemlerimiz daha iyi maç yönetir, bu hatalardan sıyrılırlar. Oyuncularımız inşallah daha az hakemlere itiraz eder."