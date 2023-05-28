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Spor

Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain!

Ligue 1'in 37.haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Paris ekibi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 00:22 - Güncelleme:
Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain!
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain (PSG), bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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