Lille Nicolas Pepe için 80 milyon euro istedi

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin ısrarla istediği Lille'in forvet oyuncusu Nicolas Pepe'nin fiyatı açıklandı: 80 milyon euro...

Avrupa'nın birçok devinin radarına takılan Fildişi Sahilli forvet, için Arsenal'in bu rakamı ödeyip ödemeyeceği merakla bekliyor. İngiliz ekibi bu bedeli ödediği takdirde kulüp transfer rekoru kırılacak.

23 yaşındaki oyuncu forvet bölgesinin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. Kulübü ile sözleşme bitiş tarihi ise 2022.