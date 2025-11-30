Lille 10 kişi kazandı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille, deplasmanda Le Havre'ye konuk oldu. Stade Ocaeane'de oynanan mücadeleyi Lille, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Hamza Igamane kaydetti. Konuk ekipte 51. dakikada Ayyoub Bouaddi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Lille'de milli futbolcu Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 26'ya yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Le Havre ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Lille, Marsilya'yı konuk edecek. Le Havre, Paris'i evinde ağırlayacak.