Lille Belediyesi: Böyle devam ederse heykelini dikeceğiz

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:45

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ligin 36. haftasında Bollaert-Delelis Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki Lille, Lens'e konuk oldu.

Lille'de Zeki Çelik 75 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lens ise 56 puanda kaldı.

Lille, bu sezon kalan son 2 lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

"HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Burak Yılmaz'ın performansına Lille Belediyesi de duyarsız kalmadı. Maç sonrası belediye hesabından yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz'ın iki gol atmasına göndermede bulunuldu ve "Böyle devam ederse, Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz" denildi.