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Spor

Lille deplasmanda 3 golle kazandı

Lille, Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Strasbourg'u 3-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti.

15 Ekim 2022 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Lille deplasmanda 3 golle kazandı
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Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu. Stade de la Meinau'da oynanan maçı Lille 3-0 kazandı ve sezonun 6. galibiyetini elde etti.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 76. dakikalarda Jonathan David ile 80. dakikada Remy Cabella kaydetti.

Bu sonuçla Lille puanını 19'a yükseltirken Strasbourg ise 8 puanda kaldı.

LİLLE'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lille, bu sezon Fransa Ligue 1'de 11 haftanın ardından 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Fransız ekibi maç başına ortalama 1.73 puan alırken ligde 6. sırada yer aldı.

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