20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Spor

Lille deplasmanda galip geldi

Lille, Ligue 1'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 00:42
Fransa Ligue 1'in 8. Hafta maçında Lille, Nantes'e konuk oldu.

Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lille, 2-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri dakika 8'de Hakon Haraldsson ile 89'da Igmane Hamza attı.

Lille forması giyen Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Nantes formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 63. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Lille, puanını 14 yaptı. Nantes, 6 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Metz'i konuk edecek. Nantes, Paris FC deplasmanına gidecek.

