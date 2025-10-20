Lille deplasmanda galip geldi

Fransa Ligue 1'in 8. Hafta maçında Lille, Nantes'e konuk oldu.
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lille, 2-0'lık skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri dakika 8'de Hakon Haraldsson ile 89'da Igmane Hamza attı.
Lille forması giyen Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Nantes formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 63. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Lille, puanını 14 yaptı. Nantes, 6 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Metz'i konuk edecek. Nantes, Paris FC deplasmanına gidecek.