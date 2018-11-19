Lille, Emre Kılınç'ı gözüne kestirdi
Sezon başında İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille'in şimdi de Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip eden Fransız kulübü, devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'un kapısını çalabilir.
Demir Grup Sivasspor, Emre'yi 2016-17 sezonunun devre arasında 225 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
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