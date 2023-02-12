Lille evinde 2 golle kazandı

Ligue 1'in 23. hafta mücadelesinde teknik direktör Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile teknik direktör Mathieu Le Scomet'in yönetimindeki Strasbourg karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 23. ve 28. dakikada Jonathan David kaydetti. Jonathan David'in ilk golü penaltı atışından geldi.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 41'e yükseltirken, Strasbourg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille deplasmanda lider Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Angers'i konuk edecek.