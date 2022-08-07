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Spor

Lille evinde 3 puanı 4 golle aldı

Lille, Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Auxerre'i 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

7 Ağustos 2022 Pazar 19:10 - Güncelleme:
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Ligue 1'in ilk haftasında Lille, Auxerre'i ağırladı. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Benjamin Andre, 3. ve 39. dakikada Jonathan David, 64. dakikada da Akim Zedadka kaydetti. Auxerre'in tek golü ise 68. dakikada Gaetan Charbonnier'den geldi.

YUSUF YAZICI 84'DE GİRDİ

Kiralık gittiği CSKA Moskova'dan Lille'e geri dönen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise 84. dakikada Mohamed Bayo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Gelecek hafta Lille, deplasmanda Nantes ile karşı karşıya gelecek. Auxerre ise Angers'i konuk edecek.

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