Lille kaçtı, PSG kovaladı! Son noktayı Messi koydu...

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Lille takımını konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan PSG, 11. dakika Kylian Mbappe ve 17. dakika Neymar'ın golleriyle skoru 2-0 taşıdı. Lille ise 24. dakika B. Diakite'nin golüyle karşılık vererek soyunma odasına 2-1 geride gitti.

İkinci yarının başında ise PSG'de Neymar, sakatlığı nedeniyle 51. dakikasda göz yaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı yıldızın sağ ayak bileği burkuldu.

Lille 58. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen J. David hata yapmadı ve skoru 2-2 yaparak eşitledi. Deplasman takımı 2-0 geriye düştüğü mücadelede 69. dakikada da J. Bamba ile gol bularak skoru 3-2'ye getirerek öne geçmeyi başardı.

PSG'de Kylian Mbappe 87. dakikada bulduğu golle maçı 3-3'e taşırken takımına can simidi oldu.

90+5'de kazanılan frikikte PSG'de duran topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımı adına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken mücadele PSG'nin 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Böylelikle PSG, Ligue 1'de 29 galibiyet ve 5 beraberlikle Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda olmaya devam etti.