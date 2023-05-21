Lille sahasında Marsilya'yı yıktı!

Fransa Ligue 1'in 36. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Lille ile karşılaştı.

Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jonathan David ve 72. dakikada Jonathan Bamba kaydetti. Marsilya'nın tek golü 29. dakikada Jonathan Clauss'tan geldi.

Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Marsilya ligde oynadığı son 5 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı. Lille ise 2 maç sonra galibiyet aldı.

Alınan bu sonuçla Lille puanını 63'e çıkardı ve Avrupa Ligi için umudunu sürdürdü. Marsilya ise 73 puanda kaldı. 1 maçı eksik olan PSG ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Nantes'i ağırlayacak. Marsilya ise Brest'i ağırlayacak.