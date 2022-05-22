Lille sezonu beraberlikle bitirdi

Ligue 1 38. ve son haftasında Lille sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücade 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golerini 11. ve 88. dakikalarda Weah kaydetti. Rennes'in golleri ise 41. dakikada Bourigeaud ve 90+3.dakikada Guirassy'den geldi.

Karşılşamda ev sahibi ekibin ikinci golünün asistini Zeki Çelik yaptı.

Lille'e geçtiğimiz günlerde veda edeceğini açıklayan milli oyuncu Burak Yılmaz, 81 dakika sahada kaldı.

Lille, 2021-2022 sezonunu 55 puanla 10. sırada bitirirken, Rennes 66 puanla Avrupa Ligi biletini alan taraf oldu.