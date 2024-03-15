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Spor

Lille, tur biletini beraberlikle aldı

Lille, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında karşılaştığı Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibi toplam skorda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

15 Mart 2024 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Lille, tur biletini beraberlikle aldı
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Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Lille, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz ile karşılaştı.

Decathlon Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille, Tiago Santos'un golüyle 43. dakikada 1-0 öne geçti. Sturm Graz 45+1. dakikada Mika Biereth ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Lille'de Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Lille, adını Konferans Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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