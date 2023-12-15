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Spor

Lille, Yusuf Yazıcı'yla turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, sahasında Klaksvik'i konuk etti. Fransız ekibi Lille, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

15 Aralık 2023 Cuma 01:39 - Güncelleme:
Lille, Yusuf Yazıcı'yla turladı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Lille sahasında Klaksvik ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'daki maçı Lille 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 86. dakikada Angel Gomes ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Fransız ekibinin tüm golleri penaltıdan geldi.

Lille'de ilk golü atan Yusuf Yazıcı, 67 dakika sahada kaldı.

Klaksvik'te Joannes Danielse 84; Jakup Andreasen ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lille, 14 puana yükseldi ve lider olarak üst tura yükseldi. Klaksvik ise 4 puanla Avrupa'ya veda etti.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Lille: 14 puan

2-Slovan Bratislava: 10 puan

3-Olimpija Ljubljana: 6 puan

4-Klaksvik: 4 puan

  • Lille-Klaksviki maçı
  • UEFA
  • Avrupa Konferans Ligi

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