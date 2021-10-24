Lille'de Burak Yılmaz krizi! ''Tabelada 17 numarayı görünce...''

Star.com.tr 24 Ekim 2021 Pazar 10:22 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 10:22

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Ligue 1'in 11. haftasında konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Jonathon İkone ile 1-0 öne geçti. Brest bu gole 32. dakikada Romain Favre ile karşılık verdi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

BURAK YILMAZ OYUNDAN ALINMASINA ÖFKELENDİ

Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek beklediği maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 77. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı. Tecrübeli golcü oyundan çıkarken tribünlerdeki seyircilerin bir kısmı tarafından ıslıklandı. Oyundan alınmasına öfkelenen Burak doğrudan soyunma odasına gitti.

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Lille'de yaşanan Burak Yılmaz krizi Fransız basınında geniş yer buldu.

"BURAK YILMAZ OYUNDAN ALININCA SU ŞİŞESİNE VURDU"

RMC Sport, "Burak Yılmaz'ın büyük hiddeti" başlığıyla verdiği haberde, "Lille'in forveti Burak Yılmaz ikinci yarıda oyundan alınınca hoşnutsuzluğunu gizlemedi." ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz'ın form durumunun geçen sezonki seviyeye yaklaşamadığının vurgulandığı haberde "Burak Yılmaz mutlu değil. Geçen sezondan daha az verimli. Brest maçında kötü bir gece geçirdi. Teknik direktör Jocelyn Gourvennec 77. dakikada Türk Milli futbolcuyu oyundan alınca Lille'in forveti bu seçimden hiç memnun olmadı. Doğruca soyunma odasına giden Burak Yılmaz, çok sinirli bir şekilde su şişesine vurdu. Diğer oyunculardan 10-15 dakika önce kimseye bakmadan duş alıp giyindi." yorumu yapıldı.

HOCASI "GÖRMEDİM" DEDİ

Lille Teknik Direktörü Gourvennec'e maçında ardından düzenlediği basın toplantısında bu durum sorulunca Fransız teknik adam "Görmedim, o sırada başkasıyla konuşuyordum" dedi.

"GEÇEN SEZONKİ BURAK YILMAZ NEREYE GİTTİ?"

Le Figaro gazetesi de Burak Yılmaz'ın tepkisine sayfalarında yer verdi. Fransız gazetesi "Jonathan David her şeyi denedi, Burak Yılmaz her şeyi kaçırdı" başlığıyla Lille'in golünü atan David'i överken, Burak'ı ise eleştirdi. "Burak Yılmaz kayıp. Peki geçen sezonki zor Burak Yılmaz nereye gitti?" sorusunu soran gazete şu yorumu yaptı:

"Burak Yılmaz dün akşam Pierre-Mauroy Stadyumu'nda değildi! Türk golcü teknik olarak büyük zorluk yaşadı. Eski Galatasaraylı futbolcu, paslarında sadece yüzde 61,5 isabet sağladı. Takım arkadaşlarıyla çok az paslaşan Burak, tehlikeli pozisyonlar yaratamadı. Geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 28 maçta 16 gol atan Burak, dün gece ise şansını sadece bir kez deneyebildi. Dahadan çıkarken taraftarlarca ıslıklanan Türk futbolcu, hayal kırıklığına uğradı"

"BURAK YILMAZ TABELADA 17 NUMARAYI GÖRMEYE DAYANAMADI"

Fransız spor gazetesi L'equipe ise "Burak Yılmaz Lille - Brest maçında oyundan alınmasından mutsuz" başlığıyla verdiği haberde, "77. dakikada yerini Ikone'ye bırakan Türk golcü, yine hayal kırıklığı yaratan bir maçın ardından kimseyi selamlamadan soyunma odasına koştu. Dördüncü hakemin ışıklı tabelasında 17 numarayı görmeye dayanamayan Burak Yılmaz, Jocelyn Gourvennec'in son 15 dakikada kendisini oyundan almasına tepki gösterdi. Burak oyundan çıkarken bilerek hocasından kaçındı ve doğrudan Lille soyunma odasına girdi" ifadelerine yer verdi.

GEÇEN SEZON DA YAPMIŞTI

L'equipe, tecrübeli futbolcunun benzer bir tepkiyi geçen sezon 1-1 sona eren Nice maçında, o dönemki Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'e gösterdiğini de hatırlattı.

12 MAÇTA 4 GOL

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı.