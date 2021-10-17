Star.com.tr 17 Ekim 2021 Pazar 08:16 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 08:17

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamışlardı. Bu sezona Fransa Süper Kupası'nı kazanarak başlayan Lille ligde iyi gitmiyor. Son olarak Burak Yılmaz'ın sarı kart cezalısı olduğu, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek başladığı Clermont maçında alınan mağlubiyet sonrası Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec maç sonunda sert açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ CEZALI, YUSUF YAZICI YEDEK

Lille Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Clermont'a konuk oldu. Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu maçta Yusuf Yazıcı maça yedek başladı. Karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybeden Lille'de teknik direktör Gourvennec maç sonunda oyuncularına yüklendi. Gourvennec şu sözleri söyledi : "Oyun olarak bu gece dibe vurduk. Çok kötüydük, söylenecek başka bir şey yok. Yüksek performans sporlarında, belli değerleri gösteremediğinizde, bugün olduğu gibi bireysel ve kolektif yoksulluğumuz varken kazanmamız mümkün değil. Clermont silahlarını iyi kullandı ve değerleriyle oynadı. Galibiyeti kesinlikle hakkettiler. Ama bu bir mazeret değil. Bize en az bir puan kazandırmak için ne gerekiyorsa yapmalılardı. Lige çok hızlı geri dönmeniz gerekiyor."

LILLE 9. SIRAYA GERİLEDİ

Son Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille bu sezon 10. hafta geride kalırken kendisini 9. sırada buldu. Çıktığı 10 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Lille 14 puan toplayabildi. Son şampiyonun lider PSG ile arasındaki puan farkı da 13'e yükseldi.

BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Lille Fransa Ligue 1'in 11. haftasında evinde Brest'i ağırlayacak. Cezası biten Burak Yılmaz takıma dönecek. Ayrıca Fransız kulüp çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Lille grupta 1 puanla 4. sırada yer alıyor.