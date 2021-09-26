Star.com.tr 26 Eylül 2021 Pazar 19:06 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 19:06

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille deplasmanda Yusuf Yazıcı'nın sonradan oyuna girdiği Strasbourg maçında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın oyuna girdiğinde coşku eksikliğine maç sonunda dikkat çekti.

"YUSUF YAZICI İÇİN PİŞMAN OLDUM"



Lille Teknik Direktörü Gourvennec maç sonrası basın toplantısında Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın sezon başından beri hayal kırıklığı yaratan performansı hakkında yorum yaparken, "Oyuna maç başında başlasa da oyuna sonradan girse de, takıma faydalı olması gerektiğini anlamalı. " diye konuştu. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın oyuna girdiğinde coşku eksikliği yaşadığını ve oyuna aldığı için pişman olduğunu söyledi.

"YUSUF YAZICI YEDEK OLUNCA SORUN ÇIKARIYOR"

Fransız basını Yusuf Yazıcı'nın yedek kulübesine alışık olmadığını ve yedek kaldığı maçlarda sorun yaşadığına değindi. Fransız basınından La Voix du Nord haberinde yıldız oyuncunun bu durumunu net bir şekilde özetledi. Haberde: "Kendini yedek kulübesinde bulduğunda lüks bir yedek oyuncuyla kıyaslayabileceğimiz kişi ancak maç sırasında oyuna girdiğinde pek parlak performans gösteremiyor. Yusuf Yazıcı tarafından gösterilen isteksizlik, forma giydiği dört maç boyunca tartışmaları doğru çıkardı."

Yusuf Yazıcı Strasbourg maçında Ikone'nun yerine 75. dakikada sahaya girdi. Milli futbolcu maçta beklenenin altında kaldı. Fransız basınında eleştirilerin hedefi olan yıldız oyuncu maç sonunda teknik direktör Gourvennec'in de hedefiydi. Lille bu galibiyetle ligde puanını 11 yaparken sıralamada da 8. sıraya yükseldi.