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Spor

Lincol Henrique için büyük talihsizlik! Avrupa devinin listesindeydi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, ilk Sevilla maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yapılan tetkiklerin sonucunda Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'nin çapraz bağlarının koptuğu öğrenilmişti. Sakatlanmasaydı Avrupa devi tarafından transfer edilebilirdi. İşte detaylar...

Fanatik26 Mart 2023 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Lincol Henrique için büyük talihsizlik! Avrupa devinin listesindeydi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon en güvendiği isimlerin başında gelen Lincoln Henrique, özellikle savunmanın solunda deneyimli teknik adamın vazgeçilmezi olmuştu. Oosterwolde transferine karşın oynamaya devam eden ve formunun adeta zirvesine çıkan Brezilyalı yıldız, Sevilla ile oynanan ilk karşılaşmada ağır bir sakatlık yaşamıştı.

PORTEKİZ'DE AMELİYAT OLACAK

Çaprazları kopan başarılı oyuncunun 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından tetkikleri tamamlanan Lincoln Henrique'nin ameliyatına karar verildi. Sambacı ailesiyle birlikte hafta içerisinde Portekiz'e gidecek. Lincoln'ün operasyonu Portekiz'de gerçekleşecek.

JESUS ONA GÜVENDİ

Jorge Jesus, Brezilyalı öğrencisini tam anlamıyla joker yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, sezonun ilk bölümünde Alioski, ikinci bölümünde ise Oosterwolde transferlerine rağmen sol bekte Lincoln'den vazgeçmedi. Jorge Jesus Sevilla maçında da sol bekte Lincoln'e görev verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada 82. dakikada sakatlanan Brezilyalı futbolcu Lincoln, oyuna devam edememişti. Yerini Osayi-Samuel'e bırakmıştı. Brezilyalı yıldız da sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Henrique, "Sevgili Fenerbahçe taraftarı... Böylesine önemli bir süreçte takımımdan ayrı kalacak olmak benim için büyük bir üzüntü sebebi. Maalesef futbolun içinde olası bir durumu yaşıyorum" dedi.

"DESTEĞİNİZ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Taraftarın desteğinden dolayı teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, "Önümde uzun bir geri dönüş süreci var ve ben bugüne kadar sahada olduğu gibi şimdi de tedavi döneminde en çabuk şekilde dönebilmek adına elimden geleni yapacağım. Yaşadığım sakatlıkla ilgili çok sayıda destek mesajı aldım. Zorlu günlerde sizlerin destekleri benim icin çok değerli. Bunlar adına herkese teşekkür ediyorum. Yarın ve sezon sonuna kadar tüm kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak" yorumunu yaptı.

SEVİLLA, TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYORDU

Daha önce adı Porto'yla da ciddi şekilde anılan 25 yaşındaki futbolcunun uzun süredir Sevilla tarafından takip edildiği ifade edilirken İspanyollar'ın ilk maçın ardından, sezon sonunda takıma kazandırmak adına Fenerbahçe'ye teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

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