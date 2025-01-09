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Spor

Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü

Brezilya ligi ekiplerinden Bragantino ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü
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Geçtiğimiz senenin şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.

26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşırken, "Günaydın" ifadesinin yanına sarı-lacivert kalp bıraktı.

YAKLAŞIK 9 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln 9 Mart 2023'te çapraz bağlarından yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle 263 gün forma giyememişti.

BRAGANTINO'DA NE YAPTI?

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, Bragantino'da çıktığı 49 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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