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Spor

Lincoln Henrique'nin taliplerinden biri Türkiye'den diğeri İngiltere'den

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Lincoln Henrique'ye hem Süper Lig'den hem de Championship'ten talip çıktı.

1 Şubat 2024 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Lincoln Henrique'nin taliplerinden biri Türkiye'den diğeri İngiltere'den
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Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye 2 talip birden çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak.

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