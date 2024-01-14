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Spor

Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den sürpriz talip!

Emre Belözoğlu'nun başında olduğu MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique'yi takıma katmak için yoğun mesai harcıyor.

14 Ocak 2024 Pazar 10:33 - Güncelleme:
Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den sürpriz talip!
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MKE Ankaragücü, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı. Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.

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