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Spor

Lionel Messi: Avustralya maçı çok zor olacak

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1 Aralık 2022 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Lionel Messi: Avustralya maçı çok zor olacak
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Arjantin kaptanı Lionel Messi, Polonya'yı 2-0 mağlup ederen son 16'ya yükseldikleri maç sonrasında konuştu.

Maç sonu açıklamalarına kaçırdığı penaltı ile başlayan Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için kızgındım ama takım benim bu hatamdan sonra güçlendi. İlk golden sonra herşeyin değişeceğini biliyorduk." diye konuştu.

Meksika maçını kazanmalarının bu maçta çok işlerine yaradığını belirten Messi, son 16 turundaki rakiplerinin Avustralya olmasıyla ilgili ise, "Avustralya maçı çok zor olacak. Herkes herkesi yenebilir. Her şey çok dengeli gidiyor. Her zaman yaptığımız gibi en iyi şekilde hazırlanarak o maça çıkacağız. Sakin olmalı ve maç maç düşünmeliyiz. Şimdi başka bir Dünya Kupası başlıyor ve umarım bugün yaptıklarımızı sürdürmeye devam ederiz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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