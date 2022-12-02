Lionel Messi: Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Meksika formasının üzerine bastığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Lionel Messi, "Hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir. Özür dilememe gerek yok çünkü Meksika halkına veya gömleğine saygısızlık yapmadım." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Meksika arasında oynanan maçın ardından Lionel Messi'nin, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı öne sürülmüştü.

Arjantin, söz konusu maçı Lionel Messi ve Enzo Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.