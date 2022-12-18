Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya çıkması ile birlikte yeni bir rekor kırdı.

Fransa'ya karşı oynanacak final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu eline aldı. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti.

"KIRACAKSA MESSI KIRSIN"

Kırılan rekoru hakkında konuşan Matthaus, "Rekora sahip olduğum için mutluydum ama kırılıyor... Yine de bunu Messi'nin kıracak olması beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı

Lionel Messi, Hırvatistan'a yarı finalde attığı gol ile Arjantin tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olma rekorunu eline almıştı.