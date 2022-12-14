Lionel Messi: Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak

Arjantin ile 2014'ün ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda finale kalan Lionel Messi, pazar günkü final karşılaşmasının kariyerindeki son Dünya Kupası maçı olacağını söyledi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, açıklamasında, "Finale kaldığımız için çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki son maçıma final karşılaşmasında çıkacağım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE SON MAÇIM"

Messi, finalin kendisi için son olup olmayacağının sorulması üzerine, "Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi." diye konuştu.

Arjantin forması altında şu ana kadar 171 maçta sahaya çıkan Lionel Messi, 96 kez fileleri havalandırdı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda 5 gol atan 35 yaşındaki yıldız, Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarındaki 11. golüne ulaşmış ve ülkesinin Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu olmuştu.

2022'nin yanı sıra 2014'te de Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda final oynayan deneyimli yıldız, 2021'de ise Copa America'yı kazanma başarısı göstermişti.