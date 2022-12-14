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Spor

Lionel Messi gene büyük oynadı! Rekor gecesi...

Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Lionel Messi birçok rekorun sahibi oldu.

Fanatik14 Aralık 2022 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Lionel Messi gene büyük oynadı! Rekor gecesi...
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Lionel Messi, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta birçok rekorun sahibi oldu.

EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU

Zorlu karşılaşmaya 11'de başlayan Messi, Dünya Kupası'nda tam 25. kez forma giydi. 35 yaşındaki futbolcu böylece Alman Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

BATISTUTA'YI DA GEÇTİ!

Arjanin'in süperstarı Messi atılabilecek en güzel penaltı atışlarından birini vurdu ve Livakovic'i avlamayı başardı, ülkesini yarı final mücadelesinde 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi bir rekoru daha kırdı.

Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda Arjantin için en çok gol atan isim oldu. Deneyimli oyuncu, 11. golünü atarak 10 gollü efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geçti.

EN ÇOK SKOR KATKISI YAPAN OYUNCU

Bu sonuçla Arjantin final biletini alırken, Messi bir rekor daha kırdı. Son golün asistini yapan Arjantinli süperstar, Dünya Kupası tarihinde gelmiş geçmiş en çok skor katkısı yapan oyuncu oldu. 11 gol, 9 asistle 20 gole doğrudan etki eden başarılı futbolcu, Miroslav Klose (16+3), Ronaldo (15+4), Gerd Müller (14+5) ve Pele'yi (12+7) geride bıraktı.

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