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Spor

Lionel Messi gitti, kurallar değişiyor! MLS'de tarihi karar

ABD futbolunda önemli bir yere sahip olan MLS'e yeni kurallar getiriliyor. Lig yönetimi, 2024 yılından itibaren oyun kurallarında değişime gidileceğini duyurdu.

15 Aralık 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Lionel Messi gitti, kurallar değişiyor! MLS'de tarihi karar
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ABD futbolunun en üst seviyesi olan MLS yönetimi, 2024 yılından itibaren oyun kurallarında değişime gidileceğini açıkladı.

VAR KARARLARI AÇIKLANACAK

MLS yönetiminden yapılan açıklamada en dikkat çekici değişim VAR kullanımında yaşanırken, yeni alınan karara göre; Hakemlerin VAR aracılığıyla aldığı kararların gerekçeleri, tüm stadyuma anons edilecek.

SAKATLANAN OYUNCU KALKMAK ZORUNDA

Öte yandan sakatlık yaşayan oyuncuların vakit geçirmesini engellemek için alınan bir diğer karara göre; Sakatlık yaşayan oyuncular 15 saniye içinde kalkmazsa, 2 dakika boyunca saha kenarına alınacak.

DEĞİŞİKLİK ESNASINDA HIZLI HAREKET EDİLECEK

MLS yönetiminin aldığı bir diğer karara göre; Oyundan çıkan oyuncu en yakın yerden 10 saniye içinde çıkmazsa, yerine girecek oyuncu 1 dakika bekleyecek.

MLS 2024 sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

  • kurallar
  • değişiklik

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