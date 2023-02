Lionel Messi için karar vakti

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi'nin yaz transfer döneminde alacağı karar merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın gelecek transfer döneminde önünde 4 ciddi seçenek bulunuyor.

Bu seçeneklerden ilk olarak ise Barcelona göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde Katalan televizyon programı Tot Costa, yıldız oyuncunun hem babası hem de menajeri olan Jorge Messi'nin Barcelona Başkanı Joan Laporta ile masaya oturduğunu iddia etmişti.

Haberde, Laporta'nında Messi'nin geri dönüşüne sıcak baktığı belirtilirken ilerleyen günlerde transferde gelişme olabileceği söylendi.

35 yaşındaki dünya yıldızı için bir diğer alternatif olarak ise David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami olarak gözüküyor.

Inter Miami teknik direktörü Phil Neville, Messi ile ilgili transfer dedikodularına karşın kulübün dünyanın en iyi yıldızlarını getirme konusunda her zaman iddialı olduğunu söyleyerek ilgiyi doğrulamıştı.

Süperstar için yeni durak ise altyapısından yetiştiği Arjantin Premier Ligi ekibi olabilir. Lionel Messi'nin 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırması çocukluk döneminde forma giydiği Newell's Old Boys taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ancak Messi, PSG ile sözleşme imzalayarak Arjantin taraftarını her ne kadar üzgün bıraksa da kariyerinde bir dönem Newell's Old Boys'a geri dönmesi kesin gözüyle bakılıyor.

Lionel Messi için son seçenek olarak ise şu anda forması giydiği takım PSG gözüküyor. Paris ekibi, Arjantinli yıldıza yıllık 30 milyon euro civarında bir maaş ödemesi yapıyor. Ayrıca Messi, sözleşmesinden bulunan 1 yıllık opsiyonu değerlendirmesi halinde Fransız ekibinden sadakat bonusu da alacak.