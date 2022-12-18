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Spor

Lionel Messi: Kalbimde hissediyorum

Dünya Kupası'nın final maçında Fransa'yı yenerek kupayı alan Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2022 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Lionel Messi: Kalbimde hissediyorum
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Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa ulaşan dünya yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından konuştu.

Bu kupanın kendisine bir hediye olduğunu söyleyen Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum." dedi.

TURNUVANIN OYUNCUSU

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

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