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Spor

Lionel Messi: Kazanılacak hiçbir şey kalmadı

Geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olduğunu açıklayan 36 yaşındaki futbolcu Lionel Messi, açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Lionel Messi: Kazanılacak hiçbir şey kalmadı
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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi açıklamalarda bulundu. 'Kazanacak bir şey kalmadı, her şeyi kazandım' ifadelerini kullandı.

Birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi artık futbolun tadını çıkarıyor.

Arjantinli yıldız geçtiğimiz Aralık ayında 2022 Dünya Kupasını kazanarak kariyerindeki en büyük hedefini ve hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Geleceği hakkında BEIN SPORTS Fransa'ya konuşan Messi, "Futbolda her şeyi başardım. Geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, son oynanan Avusturalya maçı sonrası bir sonraki Dünya Kupasında artık olmayacağını ve kariyerinin geri kalanında başardıklarının keyfini süreceğini belirtmişti.

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