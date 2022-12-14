İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6482
  • EURO
    19,8145
  • ALTIN
    1082.38
  • BIST100
    5256.19
Spor

Lionel Messi: Tadını çıkarıyorum

2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselen Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Lionel Messi: Tadını çıkarıyorum
ABONE OL

Lionel Messi, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale kaldığı karşılaşma sonrası konuştu.

Messi maç sonu röportajında finale kalmalarının mutluluğunu anlatarak, "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." diye konuştu.

35 yaşındaki kaptan Messi, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz." sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Messi son olarak ise Dünya Kupası öncesi tek favori gösterilmemelerine değinerek, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.