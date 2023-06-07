Lionel Messi, yeni takımını açıkladı

Arjantinli yıldız, Barcelona'ya geri dönmek istemesine karşın geleceğini başkasının eline bırakmak istemediğini vurgulayarak, "Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim. La Liga'nın her şeyi kabul ettiğini ve geri dönmem için her şeyin yolunda olduğunun söylendiğini duymuş olsam da, gerçekleşmesi gereken daha pek çok şey vardı. Kendimi dışarıda bırakıp ailemi düşünmem gereken bir zamana girdim. Ailem için son iki sene çok iyi geçmemişti. Çocuklarımın yeniden otelde kalmak zorunda kalmalarından korkuyordum. Kendi kararımı vermek istedim. Umarım bir gün Barcelona'ya dönebilirim. Nasıl olur bilmiyorum ancak orayı çok seviyorum. İnsanların ilgisini takdir ediyorum ve bir gün oraya dönmek istiyorum' dedi.

35 yaşındaki Messi para konusun önemsiz olduğunu öyle olsaydı Arabistan'ı tercih edeceğini belirterek, "Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler."

Lionel Messi, 'Gerçek şu ki, ekonomik durum benim için hiçbir zaman engel olmadı. Beni bu durum için suçladılar. Ayrıldığımdan beri Barcelona, birçok transfer yaptı. Ferran Torres'i 55 milyon euro karşılığında transfer ettiler. Sizce de biraz garip değil mi?" diye belirtirken, 'Bir gün Barcelona'ya; Alba'nın, Busquets'in ve Xavi'nin veda ettiği gibi veda edebilmek istiyorum' dedi.

Lionel Messi Paris'te mutsuz bir dönem hakkında ise "PSG'de geçirdiğim 2 yıl; eğlenmediğim, mutsuz olduğum ve aile hayatımı etkileyen bir 2 yıl oldu" dedi.

PSG KARİYERİ!

Barcelona'nın ardından imza attığı PSG'de 2 yıl geçiren Lionel Messi, bu süreçte Fransız ekibinde 75 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu maçlarda 32 gol attı ve 34 asist yaptı.

1 MİLYAR EURO'YA RET!

Messi, Inter Miami'ye resmi olarak imza atması durumunda Al Hilal'den gelen 3 yıllık 1 milyar euro'luk teklifi de geri çevirmiş oldu.