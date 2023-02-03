Lionel Messi'den 2026 Dünya Kupası açıklaması!

Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvada finalde Fransa'yı devirip elde edilen şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulunan Messi, "Kupayı aldığımız anda hissettiklerimi kelimelerle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İnanılmaz bir duyguydu. Bu anın gerçekleşmesini çok istedim. 2014 Dünya Kupası'nda da çok yakındık. Ailem de benimle birlikte bu durumu yaşıyor, hatta daha fazlasını. Arjantin'deki akrabalarım bunun böyle olmadığını söylese de hem onlar hem de benim için büyük bir rahatlama oldu." yorumunda bulundu.

Finaldeki Fransa karşılaşmasını değerlendiren yıldız oyuncu, "Bence Fransa karşısında mükemmel bir maç çıkardık. İlk defa final oynamadık ama Fransa'yla oynamak ve bunun Dünya Kupası finali olması durumu çok daha önemli hale getiriyor."dedi.

Messi, "Neden dünya senin şampiyon olmanı istedi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi, "Açıkçası bunun nedenini bilmiyorum. Neden böyle olduğunu da düşünmedim."

Dünya Kupası ve Copa America şampiyonluklarını karşılaştıran Messi, "Dünya Kupası inanılmaz bir süreçti. Bireysel olarak başardıklarımın yanında inanılmazdı. Copa America'dan daha fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Kişisel olarak kendimi çok iyi hissettim ve birçok şey, neredeyse ben istemeden oluyordu. O kadar iyiydik ki her şey kendiliğinden geldi." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimin nasıl gideceğina bağlı"

2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya ise Messi, "Bilmiyorum, yaşımdan dolayı 2026 Dünya Kupası'nın benim için zor olacağını söyledim. Futbol oynamayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum ve iyi olduğum, formda hissettiğim ve bundan zevk almaya devam ettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Ama bir sonraki Dünya Kupası'nda ne olacak bilmiyorum. 2026'ya kadar çok uzun bir zaman var ve benim için zor olabilir. Kariyerimin nasıl gideceğine bağlı. Yaşımdan dolayı kolay olmayacak." yanıtını verdi.

Paris Saint Germain'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ile arasında herhangi bir sorun olmadığını aktaran Arjantinli yıldız, "Evet, finalden sonra Kylian'la konuştuk. Arjantin'deki kutlamalardan bahsettim. Bundan daha fazlası olmadı. Final konusunu açıp konuşmak istemiyorsunuz. Ben de kayden tarafta oldum ve hiçbir şey bilmek istemiyordum. Kylian'la aramızda sorun yok." dedi.

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Luis Scaloni'yle ilgili görüşlerini aktaran Messi şunları söyledi, "Umarım Scaloni sözleşmesini tamamlar. Gösterdiği performansın yanı sıra milli takım ve onunla birlikte büyüyen oyuncu grubu için çok önemli bir insan. Dünya Kupası'nın ardından konuşmadık. Kararı ne olursa olsun umarım takımla devam etmeye karar verir çünkü bu, Arjantin için en iyisi olur."