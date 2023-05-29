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Spor

Lionel Messi'den Barcelona kararı!

Paris St. Germain ile sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız oyuncu Lionel Messi için transfer iddiaları devam ediyor. Arjantinli yıldızın eski kulübü Barcelona'yı bir seçenek olarak görmediği öne sürüldü.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Lionel Messi'den Barcelona kararı!
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Paris Saint Germain ile sözleşmesini tamamlamak üzere olan Lionel Messi'nin Barcelona'yı bir seçenek olarak görmediği öne sürüldü.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin geleceği netleşiyor.

BARÇA BİR SEÇENEK DEĞİL

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Al Hilal dair birçok kulüpten teklif alan Arjantinli yıldız, birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını verecek. Haberde, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan ilgilerinin farkında olan Messi'nin, kulüpten somut bir adım görmediği için daha fazla beklemek istemediği ve kısa süre içinde yeni kulübünü belirleme amacında olduğu kaydedildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 40 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Lionel Messi bu maçlarda 21 gol 20 asist kaydetti.

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