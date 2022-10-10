İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2022 Pazartesi / 15 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5925
  • EURO
    18,0455
  • ALTIN
    995.922
  • BIST100
    3582.03
Spor

Lionel Messi'den PSG'ye kötü haber

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Benfica ile karşılaşacağı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Lionel Messi'den PSG'ye kötü haber
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Benfica'yı konuk edecek olan Paris Saint-Germain'e maç öncesi kötü haber geldi.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakarlığı sebebiyle Benfica maçında sahada olamayacak. Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, kulübün açıkladığı maç kadrosunda yer almadı.

Messi'nin dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında oynayamayacaklar. Kadroda birçok sakat ismin olması sebebiyle teknik direktör Christophe Galtier, genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye kadroya dahil etti.

Portekiz'deki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Paris Saint Germain, 11 Ekim Salı günü TSİ 22:00'da Benfica'yı evinde konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.