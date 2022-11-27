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Spor

Lionel Messi'den rekor üstüne rekor

Dünya Kupası'nda Meksika'yı 2-1 mağlup eden Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi, karşılaşmada iki rekora imza attı.

27 Kasım 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Lionel Messi'den rekor üstüne rekor
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Arjantin'in, Dünya Kupası'nda Meksika'yı 2-0'lık skorla geçerken, Lionel Messi de iki rekor kırdı.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 35 yaşındaki süper star, 1966'dan bu yana Arjantin forması altında iki Dünya Kupası maçında hem gol atıp, hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.

Messi, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Sırbistan karşılaşamasında gol atıp asist yapmıştı.

Meksika karşılaşmasında Enzo Fernandez'e asist yapan Messi, 5 Dünya Kupası'nda asist yapan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. PSG'nin yıldızı daha önce; 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında takım arkadaşlarına gol pası vermişti.

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