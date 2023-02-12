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Spor

Lionel Messi'den Türkiye paylaşımı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

12 Şubat 2023 Pazar 19:24 - Güncelleme:
Lionel Messi'den Türkiye paylaşımı
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Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yaşanan depremden dolayı üzgün olduğunu yazan Arjantinli yıldız Lionel Messi, "Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı binlerce çocuk zor günler geçiriyor. Kalbim onlarla birlikte. UNICEF ilk günden itibaren çocukların yanında olmaya çalışıyor. Yardımlarınız çok değerli." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ayrıca Merih Demiral'ın Türkiye'deki depremzedelere bağışlanması için başlattığı kampanyaya katılmış ve imzalı formasını göndermişti.

İşte Lionel Messi'nin paylaşımı:

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