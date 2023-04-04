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  • Lionel Messi için kesenin ağzını açtılar! 400 milyon euroluk çılgın teklif
Spor

Lionel Messi için kesenin ağzını açtılar! 400 milyon euroluk çılgın teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi.

4 Nisan 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
Lionel Messi için kesenin ağzını açtılar! 400 milyon euroluk çılgın teklif
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PSG ile yol ayrımına geldiği konuşulan Lionel Messi'ye tıpkı Cristiano Ronaldo'ya olduğu gibi Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi. Fabrizio Romano'nun haberinde Lionel Messi'nin Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtilerek teklife ne yanıt vereceğine ilişkin tahmin yapılamadığı ifade edildi.

BARÇA, FFP SONUÇLARINI BEKLİYOR

Öte yandan Messi'yi yeniden kadrosuna katarak Arjantinli süperstarın son durağı olmak isteyen Barcelona'nın teklif yapmak için Financial Fair Play için hesaplanacak rakamların sonuçlarını beklediği belirtildi.

PSG'YE VEDA KARARI ALDI

Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasında birliktelik sona eriyor.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.

PSG'nin halihazıda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.

THIERRY HENRY: "BARÇA'YA DÖNMEK ZORUNDA"

Leo Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.

Henry, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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