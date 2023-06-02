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Spor

Lionel Messi'ye yıllık 50 milyon euro teklif edildi

Inter Miami, PSG'den ayrılan Lionel Messi'ye yıllık 50 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

2 Haziran 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Lionel Messi'ye yıllık 50 milyon euro teklif edildi
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Clermont maçı sonrası PSG'ye veda edecek olan Lionel Messi'yi ikna etmeye çalışan takımlar arasına MLS'ten Inter Miami de eklendi.

Uzun süredir yeni sezonda hangi takıma gideceği konuşulan Messi'nin Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklif uzun süre gündemi meşgul etmişti. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Messi'ye yıllık 50 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Miami'de bir evi de bulunan Messi'nin aldığı en yüksek teklif olmamasına rağmen teklife uzak olmadığı belirtiliyor.

35 yaşındaki Lionel Messi bu sezon Dünya Kupası zaferinin yanı sıra PSG'de çıktığı 40 maçta 21 gol 21 asist yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

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