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Spor

Lionel Scaloni: Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı penaltılarla yenerek şampiyon olan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2022 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Lionel Scaloni: Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu
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Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, maç sonu konuştu.

Ülkelerini gururlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Scaloni, "Çok gururluyum. Maç başlayana kadar hiç heyecanlı değildim ama maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim." ifadelerini kullandı.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, daha önce Copa America'yı da kazanmayı başarmıştı.

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