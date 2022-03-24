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Spor

Lionel Scaloni: Venezuela maçı Lionel Messi'nin son maçı olabilir

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçında Venezuela ile oynayacakları maç öncesi Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2022 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 21:08
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Lionel Scaloni, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçında Venezuela ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Scaloni yaptığı açıklamada, "Messi Venezuela karşısında oynayabilir. O PSG'nin Real Madrid'e elendiği maçta iyi oynadı. Takımı da maçın genel anlamda hakimiydi ancak yine de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Bu kimse tarafından beklenmiyordu." dedi.

Messi'nin iç sahadaki son maçı olabileceğini ve Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceğinin sinyalini veren Arjantinli teknik adam, "Venezuela maçı Arjantin'de oynayacağımız son eleme maçı. Gelecek ne getirir bilmiyoruz. Belki de bu Messi'nin evimizdeki son maçı olacak. Bu yüzden Arjantin'e en iyi şekilde veda edebilir." şeklinde konuştu.

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