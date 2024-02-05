Lisandro Martinez'den Manchester United'a kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, West Ham United'a karşı 3-0 kazanılan 23. hafta maçının 71. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Martinez'in diz iç yan bağlarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

İki ay forma giyemeyeceği duyurulan 26 yaşındaki Martinez, sezonun son haftalarında takıma dönecek.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle de 22 maç kaçıran Arjantinli futbolcu, bu sezon 10 karşılaşmada görev yaptı.