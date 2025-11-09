İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Livakovic, Girona'da oynayamadığı için endişeli

Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde henüz forma şansı bulamadı ve Dünya Kupası öncesi endişe yaşıyor.

9 Kasım 2025 Pazar 14:43
Livakovic, Girona'da oynayamadığı için endişeli
ABONE OL

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Girona'ya giden Dominik Livakovic için İspanya'da kabus devam ediyor.

ENDİŞE DUYUYOR

Hırvat file bekçisi, Girona ile henüz sahaya çıkma şansı bulamadı ve hiç forma giyemedi. Livakovic, Girona'da yaşadığı durumdan dolayı oldukça mutsuz ve endişe duyuyor.

Hırvat file bekçisi, Dünya Kupası öncesi forma giymek ve form tutmak istiyor.

DURUM DEĞİŞMEZSE...

Dominik Livakovic için Girona'da durum değişmezse 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında ayrılık ihtimali de gündeme gelebilir.

FIFA düzenlemelerine göre, futbolcular bir sezon içinde yalnızca iki farklı kulüpte forma giyebilir. Ancak sezonları farklı zamanlarda oynanan liglerde bu kurala istisna tanınıyor. Livakovic, bu sezon Fenerbahçe ile resmi maça çıktı.

